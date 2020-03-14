، حرس حدود القنفذة يواصل البحث عن شاب فُقد برأس محيسن ،

محمد بن مسعود - الدمام - الشاب يهوى صيد السمك وفُقد أثناء مزاولته السباحة

علمت "الخليج 365" من مصادرها الخاصة، بأن شاباً غرق في البحر منذ الصباح الباكر لهذا اليوم، في رأس محيسن شمال محافظة القنفذة، وذلك أثناء مزاولة هواية السباحة وجارٍ البحث عنه.

وتفصيلاً، ما زالت فرق البحث والإنقاذ بحرس حدود محافظة القنفذة، وبقيادة العقيد مثيب بن سالم العلياني، وبمشاركة عدة فرق تطوعية للبحث والإنقاذ تواصل البحث عن شاب في العقد الثاني من العمر -تحتفظ الخليج 365 باسمه- وذلك بعد فقدانه في البحر عند رأس محيسن شمال محافظة القنفذة.

وأكد مصدر لـ"الخليج 365" أن الشاب قد فُقد بعد أن كان يقوم بهوايته لصيد السمك، وبحسب المصدر فإن الشاب خريج المرحلة الثانوية ويحب الصيد وفقد أثناء مزاولته السباحة.

الجدير بالذكر أن الجهود ما زالت متواصلة للبحث عن الشاب من فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود، وبمشاركة فريق ساعد للبحث، وكذلك الهلال الأحمر، حيث لم يتم الوصول إلى مكانه حتى ساعة إعداد هذا الخبر.

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