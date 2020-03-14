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علمت "الخليج 365" من مصادرها الخاصة، بأن شاباً غرق في البحر منذ الصباح الباكر لهذا اليوم، في رأس محيسن شمال محافظة القنفذة، وذلك أثناء مزاولة هواية السباحة وجارٍ البحث عنه.
وتفصيلاً، ما زالت فرق البحث والإنقاذ بحرس حدود محافظة القنفذة، وبقيادة العقيد مثيب بن سالم العلياني، وبمشاركة عدة فرق تطوعية للبحث والإنقاذ تواصل البحث عن شاب في العقد الثاني من العمر -تحتفظ الخليج 365 باسمه- وذلك بعد فقدانه في البحر عند رأس محيسن شمال محافظة القنفذة.
وأكد مصدر لـ"الخليج 365" أن الشاب قد فُقد بعد أن كان يقوم بهوايته لصيد السمك، وبحسب المصدر فإن الشاب خريج المرحلة الثانوية ويحب الصيد وفقد أثناء مزاولته السباحة.
الجدير بالذكر أن الجهود ما زالت متواصلة للبحث عن الشاب من فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود، وبمشاركة فريق ساعد للبحث، وكذلك الهلال الأحمر، حيث لم يتم الوصول إلى مكانه حتى ساعة إعداد هذا الخبر.
القنفذة رأس محيسن السباحة الغرق
14 مارس 2020 - 19 رجب 1441 06:23 PM
الشاب يهوى صيد السمك وفُقد أثناء مزاولته السباحةحرس حدود القنفذة يواصل البحث عن شاب فُقد برأس محيسن
علمت "الخليج 365" من مصادرها الخاصة، بأن شاباً غرق في البحر منذ الصباح الباكر لهذا اليوم، في رأس محيسن شمال محافظة القنفذة، وذلك أثناء مزاولة هواية السباحة وجارٍ البحث عنه.
وتفصيلاً، ما زالت فرق البحث والإنقاذ بحرس حدود محافظة القنفذة، وبقيادة العقيد مثيب بن سالم العلياني، وبمشاركة عدة فرق تطوعية للبحث والإنقاذ تواصل البحث عن شاب في العقد الثاني من العمر -تحتفظ الخليج 365 باسمه- وذلك بعد فقدانه في البحر عند رأس محيسن شمال محافظة القنفذة.
وأكد مصدر لـ"الخليج 365" أن الشاب قد فُقد بعد أن كان يقوم بهوايته لصيد السمك، وبحسب المصدر فإن الشاب خريج المرحلة الثانوية ويحب الصيد وفقد أثناء مزاولته السباحة.
الجدير بالذكر أن الجهود ما زالت متواصلة للبحث عن الشاب من فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود، وبمشاركة فريق ساعد للبحث، وكذلك الهلال الأحمر، حيث لم يتم الوصول إلى مكانه حتى ساعة إعداد هذا الخبر.
، حرس حدود القنفذة يواصل البحث عن شاب فُقد برأس محيسن ،
المصدر : الخليج 365
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.