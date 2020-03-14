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تعليق الدراسة في مصر أسبوعين لمواجهة كورونا
رصد 100 مليار جنيه لتمويل الخطة
متابعات الخليج 365 - متابعة
وجه الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين، اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق 15 مارس 2020، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.
كما وجه الرئيس بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية؛ بحسب صحيفة المصري اليوم.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء.
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