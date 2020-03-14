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المملكة اتخذت إجراءات احترازية رائدة لمكافحة كورونا

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2020-03-14

المملكة اتخذت إجراءات احترازية رائدة لمكافحة كورونا

متابعات الخليج 365 - الرياض

تتواصل جهود المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا، عبر العديد من الإجراءات الوقائية والاحترازية.

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وكانت المملكة بادرت باتخاذ إجراءات احترازية؛ منعًا من تفشي كورونا حتى قبل تسجيل أول حالة في ، وبعد رصد عدد من الحالات تم مضاعفة الإجراءات الاحترازية.

يذكر أن إجمالي عدد الدول التي ظهر فيها فيروس كورونا الجديد حتى الآن بلغ 138 دولة، وقد فرضت المملكة العزل المنزلي على زوار بعض الدول التي تم تفشي الوباء فيها بشكل كبير، ووفرت لهم منصة إلكترونية لمنحهم الإجازة المرضية عبر تطبيق صحتي.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي اليوم: إن المملكة العربية السعودية اتخذت إجراءات احترازية رائدة على مستوى العالم، ومن ذلك تعليق العديد من المناشط لحماية المواطنين والمقيمين من الإصابة بفيروس كورونا الجديد، داعيًا إلى تجنب الذهاب إلى الأماكن التي يكثر فيها التجمعات البشرية؛ حفاظًا على صحة وسلامة المجتمع.

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