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العدل تفعّل طلب تأجيل الجلسات إلكترونيًّا في جميع المحاكم

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2020-03-14

العدل تفعّل طلب تأجيل الجلسات إلكترونيًّا في جميع المحاكم

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلنت وزارة العدل تفعيل خدمة تأجيل الجلسات القضائية إلكترونيًّا في جميع المحاكم؛ استمرارًا لجهودها في التخفيف عن المواطنين والمقيمين، والتيسير عليهم.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن الاستفادة من الخدمة عبر الدخول على أيقونة طلبات القضايا من خلال بوابة الوزارة على الإنترنت (هنا)، ثم طلب تأجيل الجلسة، وستصل للمستفيد رسالة نصية باعتماد الطلب وتأجيل الموعد حتى إشعار آخر.

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