فيديو.. منتحل صفة موظفي البلدية بقبضة رجال الأمن

2020-03-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

يسطّر رجال الأمن في المملكة بطولات وإنجازات؛ لضبط الأمن والضرب بيد من حديد لمن تسول له نفسه مخالفة الأنظمة والقوانين.

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وضبط رجال الأمن مقيمًا انتحل صفة موظفي البلدية ويقوم بالدخول للمطاعم وتفتيش العاملين بها وسرقة مبالغ مالية، حيث تم القبض عليه بعد البلاغ مباشرة في الرياض.

وفي واقعة أخرى تمكن رجال الأمن من ضبط مواطن يقوم بإنتاج ونشر مواد إعلامية تخالف التعاليم الدينية، وضبط بحوزته عملات مزيفة وأسلحة غير مرخصة، حيث قبض عليه بعد البلاغ مباشرة في نجران.

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