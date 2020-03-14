، "الصحة الفلسطينية" تنفي إصابة 60 إلى 80% من سكان الضفة بكورونا ،

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نفت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، صحة الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام إسرائيلية حول احتمال إصابة 60 - 80% من سكان الضفة الغربية بفيروس كورونا، بعد تسجيل نحو 38 إصابة بالفيروس في مدينتي بيت لحم وطولكرم.
وقالت الصحة الفلسطينية في بيان لها: إن "هذه المعلومات مصدرها الصحفي الإسرائيلي جال بيرغير، وقد نقلت عنه دون التحقق منها من المصادر الرسمية صاحبة العلاقة"، مشيرة إلى أنه تم تشخيص 38 إصابة بفيروس كوفيد- 19 في فلسطين حتى اللحظة.
وأضافت الوزارة: أنها "أجرت 2038 فحصًا لعينات مشتبه بإصابتها بالفيروس، من المحافظات الشمالية والجنوبية، في مختبر وزارة الصحة المركزي منذ 20 يناير وكانت جميعها سلبية أي غير مصابة بالفيروس، باستثناء الحالات المذكورة، التي تم رصدها في مدينة بيت لحم 37 إصابة، وطولكرم إصابة واحدة".
وأوضحت أن "عدد الحالات الموجودة في الحجر الصحي الخاص بالأكاديمية بأريحا بلغ 7 حالات، إضافة إلى حالة واحدة في الحجر الخاص بمعبر رفح، مضيفة أن عدد الحالات في الحجر الصحي المنزلي بلغ 6429، بينها 2676 في قطاع غزة".
14 مارس 2020 - 19 رجب 1441 06:00 PM
بعد معلومات تداولتها وسائل إعلام إسرائيلية
نفت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، صحة الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام إسرائيلية حول احتمال إصابة 60 - 80% من سكان الضفة الغربية بفيروس كورونا، بعد تسجيل نحو 38 إصابة بالفيروس في مدينتي بيت لحم وطولكرم.
وقالت الصحة الفلسطينية في بيان لها: إن "هذه المعلومات مصدرها الصحفي الإسرائيلي جال بيرغير، وقد نقلت عنه دون التحقق منها من المصادر الرسمية صاحبة العلاقة"، مشيرة إلى أنه تم تشخيص 38 إصابة بفيروس كوفيد- 19 في فلسطين حتى اللحظة.
وأضافت الوزارة: أنها "أجرت 2038 فحصًا لعينات مشتبه بإصابتها بالفيروس، من المحافظات الشمالية والجنوبية، في مختبر وزارة الصحة المركزي منذ 20 يناير وكانت جميعها سلبية أي غير مصابة بالفيروس، باستثناء الحالات المذكورة، التي تم رصدها في مدينة بيت لحم 37 إصابة، وطولكرم إصابة واحدة".
وأوضحت أن "عدد الحالات الموجودة في الحجر الصحي الخاص بالأكاديمية بأريحا بلغ 7 حالات، إضافة إلى حالة واحدة في الحجر الخاص بمعبر رفح، مضيفة أن عدد الحالات في الحجر الصحي المنزلي بلغ 6429، بينها 2676 في قطاع غزة".
، "الصحة الفلسطينية" تنفي إصابة 60 إلى 80% من سكان الضفة بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
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