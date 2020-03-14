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أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم عن تسجيل تسع حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب، ليصل
العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إصابتها بالمرض إلى 17 حالة حتى يوم السبت .
وقالت الوزارة في بيان: هذه الحالات التسع تتعلق بثمانية مهاجرين مغاربة مقيمين بكل من إسبانيا (4 حالات)، وإيطاليا (3 حالات) ومهاجر مغربي مقيم بفرنسا، دخلوا إلى المغرب ما بين 24 فبراير و12 مارس الحالي بمدن تطوان، والرباط، والدار البيضاء، وفاس، وخريبكة.
وأضافت: تم تسجيل حالة إصابة واحدة بالمغرب عن طريق اتصالها بحالة أخرى وافدة كانت قد تأكدت إصابتها سابقًا، وما زالت تحت العلاج.
وأوضح المصدر أنه تم التكفل بجميع الحالات وفقًا للإجراءات الصحية المعتمدة، وأن الحالة الصحية لجميع المصابين مستقرة ولا تدعو للقلق.
14 مارس 2020 - 19 رجب 1441 05:50 PM
أكد أن الحالة الصحية لجميع المصابين مستقرة
أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم عن تسجيل تسع حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب، ليصل
العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إصابتها بالمرض إلى 17 حالة حتى يوم السبت .
وقالت الوزارة في بيان: هذه الحالات التسع تتعلق بثمانية مهاجرين مغاربة مقيمين بكل من إسبانيا (4 حالات)، وإيطاليا (3 حالات) ومهاجر مغربي مقيم بفرنسا، دخلوا إلى المغرب ما بين 24 فبراير و12 مارس الحالي بمدن تطوان، والرباط، والدار البيضاء، وفاس، وخريبكة.
وأضافت: تم تسجيل حالة إصابة واحدة بالمغرب عن طريق اتصالها بحالة أخرى وافدة كانت قد تأكدت إصابتها سابقًا، وما زالت تحت العلاج.
وأوضح المصدر أنه تم التكفل بجميع الحالات وفقًا للإجراءات الصحية المعتمدة، وأن الحالة الصحية لجميع المصابين مستقرة ولا تدعو للقلق.
، المغرب: تسجيل 9 حالات إصابة جديدة بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
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