محمد بن مسعود - الدمام - "لعنة أوندين".. تجبر أسرة يوسف على الاغتراب

في متابعة لِعمل إنساني، تبث شاشة mbcاليوم السبت، حلقة تلفزيونية عن حالة طفل سعودي لديه مرض جيني نادر جدًا، ويُعدُ إلى الآن الحالة الوحيدة المصابة بهذا المرض على مستوى المملكة.

ويأتي ذلك ضمن حلقات برنامج "ما لم تر"، الذي يقدمه الإعلامي السعودي إبراهيم الفرحان، الذي أعد تحقيقاً صحافياً عن "متلازمة أودين" أو متلازمة توقف التنفس أثناء النوم، منذُ 14 سنة.

وقد تم بث التقرير عن حالة الطفل يوسف على قناة MBC وقدمته المذيعة نيكول تنوري، في نشرة الأخبار قائلة: "لأول مرة في نشرة أخبار MBC نقدم خبراً إنسانياً على الأخبار السياسية".

وذكر التقرير، الحالة الصحية مفصلة وما كان يعاني منها الطفل يوسف، والذي أوضح كيف أُجبر الأطباء على زرع أنبوب في القصبة الهوائية وتوصيله إلى جهاز التنفس الصناعي.

وتُعدُ هذه الحالة التي يعاني منها الطفل يوسف من الحالات النادرة على مستوى العالم، ضمن 300 حالة عالمية معروفة، ويمنع هذا المرض المصابين به من الاعتماد أنفسهم في التنفس خلال النوم فقد يواجهون الاختناق الشديد أو الموت لا قدر الله، لذلك يحكم عليهم أن يعيشوا تحت أجهزة الأكسجين مدى الحياة.

يُذكر أنه وبعد الانتهاء من بث التقرير على شاشة mbc ورد اتصال من مكتب سمو الأمير سلطان بن عبدالعزيز رحمه الله، مبشرًا ومعلنًا تبني الحالة من الأمير سلطان مدى الحياة؛ لتتغير حالة يوسف الطبية بفضل شبكة MBC بعد أن كان ينازع الموت.

وفي حلقة هذا الأسبوع من "ما لم تر"، يسافر إبراهيم الفرحان إلى أمريكا لعمل تحقيق طبي خاص عن هذا المرض الجينيّ النادر جدًا، الذي لا يزيد عدد المصابين به في التاريخ الطبّي بأجمعه عن ألف حالة حتى الآن.

يغطي التحقيق المخاطر التي واجهتها العائلة في أول أشهر حياة المولود، كيف تمّ تشخيصه، والرحلات العديدة التي أدّت إلى إفلاس العائلة إلى أن ساعدت MBC من خلال تقريرها بتوصيل قصّة يوسف إلى الأيادي البيضاء.

ويحكي الجزء الثاني من التحقيق حياة يوسف، وكيف يواصل حياته ويصارع هذا المرض النادر ويناقش الأسباب التي دفعت والدي يوسف البقاء في الغربة، وسوف يسلط التحقيق الضوء على ما تواجهه اليوم أسرة يوسف، وما هو مصير فلذة كبدهم المجهول، وما هي الأسباب التي قد تغير حياته للأبد أو تكون سبباً في نهايتها لا سمح الله.



وقد بدأ عرض برنامج "ما لم تر" في موسمه الرابع من 16 يناير الجاري، كل سبت في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت السعودية.