- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أعلنت أوغندا عن فرض قيود على الزائرين القادمين من 16 دولة تشهد عددًا كبيرًا من حالات الإصابة بفيروس كورونا من بينها الصين وفرنسا وألمانيا وإيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية وإسبانيا .
وأكد وزير الصحة الأوغندي روث أسينج، في بيان، أن الحكومة قررت مطالبة القادمين من الدول الموبوءة عدم القدوم لأوغندا بسبب ما يمكن أن يتسببوا فيه من حالات إصابة كبيرة في البلاد ،إلا في حالات الضرورة القصوى .
وأوضح وزير الصحة أنه على الراغبين في زيارة أوغندا من هذه الدول وضع أنفسهم في عزل صحي ذاتي لمدة 14 يومًا على نفقتهم الشخصية سواء في مقر إقامتهم أو في منشأة حكومية .
14 مارس 2020 - 19 رجب 1441 05:21 PM
من بينها "الصين وفرنسا وألمانيا وإيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية"
أعلنت أوغندا عن فرض قيود على الزائرين القادمين من 16 دولة تشهد عددًا كبيرًا من حالات الإصابة بفيروس كورونا من بينها الصين وفرنسا وألمانيا وإيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية وإسبانيا .
وأكد وزير الصحة الأوغندي روث أسينج، في بيان، أن الحكومة قررت مطالبة القادمين من الدول الموبوءة عدم القدوم لأوغندا بسبب ما يمكن أن يتسببوا فيه من حالات إصابة كبيرة في البلاد ،إلا في حالات الضرورة القصوى .
وأوضح وزير الصحة أنه على الراغبين في زيارة أوغندا من هذه الدول وضع أنفسهم في عزل صحي ذاتي لمدة 14 يومًا على نفقتهم الشخصية سواء في مقر إقامتهم أو في منشأة حكومية .
، بسبب "كورونا".. أوغندا تفرض قيوداً على القادمين من 16 دولة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب "كورونا".. أوغندا تفرض قيوداً على القادمين من 16 دولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.