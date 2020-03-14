، مصدر لـ"الخليج 365": لا صحة لمقطع بكاء إمام الحرم في مقطع الفيديو المتداول ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد أن الفيديو صحيح والصوت مدبلج

نفت مصادر لـ"الخليج 365" صحة مقطع الفيديو المتناقل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر فيه إمام الحرم المكي الشريف، وهو يجهش بالبكاء أثناء صلاة المغرب، ويُظهر الحرم المكي الشريف وهو شبه خالٍ عدا عدد من المصلين خلف الإمام، وهو يقرأ آيات من سورة الرحمن.

وأكد المصدر أن مقطع الفيديو الذي يُظهر الحرم كان لصلاة المغرب للشيخ "المعيقلي"، بينما القراءة مدبلجة، ولا صحة لما تم تناقله حولها.مكة المكرمة الحرم المكي إمام الحرم المكي الشريف