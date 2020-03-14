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نفت مصادر لـ"الخليج 365" صحة مقطع الفيديو المتناقل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر فيه إمام الحرم المكي الشريف، وهو يجهش بالبكاء أثناء صلاة المغرب، ويُظهر الحرم المكي الشريف وهو شبه خالٍ عدا عدد من المصلين خلف الإمام، وهو يقرأ آيات من سورة الرحمن.
وأكد المصدر أن مقطع الفيديو الذي يُظهر الحرم كان لصلاة المغرب للشيخ "المعيقلي"، بينما القراءة مدبلجة، ولا صحة لما تم تناقله حولها.مكة المكرمة الحرم المكي إمام الحرم المكي الشريف
مصدر لـ"الخليج 365": لا صحة لمقطع بكاء إمام الحرم في مقطع الفيديو المتداولأحمد العبدالله الخليج 365 2020-03-14
نفت مصادر لـ"الخليج 365" صحة مقطع الفيديو المتناقل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر فيه إمام الحرم المكي الشريف، وهو يجهش بالبكاء أثناء صلاة المغرب، ويُظهر الحرم المكي الشريف وهو شبه خالٍ عدا عدد من المصلين خلف الإمام، وهو يقرأ آيات من سورة الرحمن.
وأكد المصدر أن مقطع الفيديو الذي يُظهر الحرم كان لصلاة المغرب للشيخ "المعيقلي"، بينما القراءة مدبلجة، ولا صحة لما تم تناقله حولها.
14 مارس 2020 - 19 رجب 1441
04:30 PM
14 مارس 2020 - 19 رجب 1441
05:12 PM
أكد أن الفيديو صحيح والصوت مدبلج
نفت مصادر لـ"الخليج 365" صحة مقطع الفيديو المتناقل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر فيه إمام الحرم المكي الشريف، وهو يجهش بالبكاء أثناء صلاة المغرب، ويُظهر الحرم المكي الشريف وهو شبه خالٍ عدا عدد من المصلين خلف الإمام، وهو يقرأ آيات من سورة الرحمن.
وأكد المصدر أن مقطع الفيديو الذي يُظهر الحرم كان لصلاة المغرب للشيخ "المعيقلي"، بينما القراءة مدبلجة، ولا صحة لما تم تناقله حولها.
، مصدر لـ"الخليج 365": لا صحة لمقطع بكاء إمام الحرم في مقطع الفيديو المتداول ،
المصدر : الخليج 365
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