“وزارة الرياضة” تعلق جميع الأنشطة الرياضية في المملكة وتوجه بإغلاق كافة المراكز الرياضية

︎ . أعلنت وزارة الرياضة تعليق النشاط الرياضي في المملكة بمختلف الألعاب الرياضية وكافة البطولات والمسابقات.

ووجهت الوزارة في بيان أصدرته اليوم بإغلاق الصالات والمراكز الرياضية الخاصة اعتباراً من يوم غدٍ الأحد وحتى إشعار آخر، وذلك بناء على توصيات اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد (COVID-19).





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