بسبب كورونا.. المؤسسة العامة للتقاعد تفعل خدماتها عن بعد

بالتزامن مع تسجيل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا 24 حالة إصابة جديدة، وحرصًا على سلامة المواطنين، أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد عن تفعيل خدماتها عبر موقعها الإلكتروني.

وأوضحت المؤسسة العامة للتقاعد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «حرصًا على سلامة الجميع تدعو مؤسسة التقاعد عملاءها الكرام إلى الاستفادة من خدماتها الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني».

إنجاز خدمات المؤسسة العامة للتقاعد إلكترونيًا

وأضافت المؤسسة العامة للتقاعد عبر موقع «تويتر» أنه:« يمكن الاتصال بخدمة العناية بالعملاء عبر الرقمين: 920014000 - 8001248889 في الأوقات: من الأحد إلى الخميس من الثامنة صباحًا حتى الثامنة مساء، وفي أيام الجمعة والسبت تبدأ خدمة العناية بالعملاء تلقِّي الاتصالات من الواحدة ظهرًا وحتى الثامنة مساء».

وكانت المملكة اتخذت إجراءات مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا، منها تعليق الدراسة وتعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتًا، وتعليق العمل بالبصمة في العديد من المؤسسات، وتعليق الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين.

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كما شدَّدت وزارة الصحة على جميع القادمين من خارج المملكة الالتزام بالحجر المنزلي لمدة 14 يومًا من تاريخ دخول المملكة، موضحة أنَّ الإجازة الطبية ستكون متوفرة على تطبيق صحتي خلال اليومين القادمين، للحدّ من انتشار فيروس كورونا.

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