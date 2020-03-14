«الموارد البشرية» تحظر دخول فروعها لأي موظف سافر خلال 14 يومًا ماضية

علمت «عاجل» أنَّ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وجَّهت اليوم السبت، تعليمات مشددة لمنسوبيها- وفقًا لما ورد من الجهات المختصة لمن سافر خارج المملكة خلال 14 يومًا ماضية- تضمنت حظر دخولهم لفروع الوزارة والمغادرة فورًا.

وأهابت الوزارة، بمنسوبيها، الذين سافروا خارج المملكة خلال 14 يومًا ماضية، باتباع تعليمات وزارة الصحة الخاصة بالعائدين من السفر خارج المملكة، والتواصل هاتفيًا مع مرجع العمل لاستكمال ما يلزم.

وأكَّدت الوزارة أنها ستتخذ الإجراءات النظامية اللازمة في حقّ من يخالف التعليمات، مشيرةً إلى أنّه سيتم تطبيق هذا القرار بدءًا من يوم غدٍ الأحد.

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