«مدني جازان» يدعو للحذر عند قيادة المركبات بالأجواء المغبرة

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان جميع المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام، والحذر من قيادة المركبات في اجواء مغبرة.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، أن الإنذار الوارد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة، يشير إلى تأثر معظم أجزاء المنطقة بأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وارتفاع لأمواج البحر للمواقع الساحلية بالمنطقة ومحافظة جزر فرسان مع تدني مدى الرؤية.

ودعا العقيد الغامدي الجميع لأخذ الحيطة وتوخي الحذر عند القيادة في وسط الأجواء الغابرة، وخاصة أثناء تدني مدى الرؤية.

وأهاب الغامدي بالجميع إلى متابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة، وتنبيهات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ تجنبًا للتعرض للمخاطر، وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني على الموقع الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد أن المديرية اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعدادات اللازمة ورفع جاهزيتها، من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أية أخطار، بناءً لما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية مع تمنياتها بالسلامة للجميع.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، نبَّهت اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدّي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة جازان.

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وأشارت إلى أن الحالة تشمل مدينة جيزان محافظات أبوعريش، وأحد المسارحة، والريث، والداير بني مالك، والدرب، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفرسان، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة. وتستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.

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