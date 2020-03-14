بسبب كورونا.. وزراء صحة مجلس التعاون يعقدون اجتماعًا طارئًا عبر الفيديو

أدَّى فيروس كورونا إلى تغيير كبير على المستوى الاجتماعات الرسمية، وهو ما فعله وزراء الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي، الذين عقدوا اجتماعًا طارئًا اليوم السبت عبر تقنية الفيديو.

وذكر مجلس الصحة لدول مجلس التعاون، عبر تويتر، أنه تمَّ عقد اجتماع لوزراء الصحة بدول مجلس التعاون، لمناقشة مستجدات فيروس كورونا (COVID-19)، وذلك عبر اتصال مرئي.

ويعدّ هذا أول اجتماع عبر تقنية الفيديو لوزراء صحة دول مجلس التعاون الخليجي.

يذكر أنَّ المملكة العربية السعودية، قررت تعليق الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين، اعتبارًا من يوم غد الأحد.

Advertisements

بينما طالبت وزارة الصحة كلّ من عاد من أي دولة بالعالم بتاريخ 13 مارس الجاري (أمس الجمعة) بعزل نفسه في المنزل بمدة 14 يومًا.

اقرأ أيضا:

إجازة طبية فورية وحجر منزلي لمدة 14 يوما لكل القادمين من خارج المملكة

السعودية تعلق الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين اعتبارًا من الغد