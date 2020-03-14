10 ملايين عملية بمكاتب الأحوال المدنية

وعلى مستوى الخدمات الميدانية المقدمة للمواطنين والمواطنات، فقد قامت الوحدات المتنقلة بأكثر من 1500 زيارة لمختلف المحافظات والمراكز في مناطق المملكة وللجهات الحكومية والخاصة، إضافة إلى الجهات التعليمية. وتضمنت إحصائية الأحوال المدنية خلال النصف الأول لهذا العام الانتهاء من جميع أعمال أرشفة أساسات المواطنات في جميع المكاتب النسائية وذلك بأرشفة أكثر من (63) مليون وثيقة.
وفيما يتعلق بالخدمات الجديدة، فقد أضافت الأحوال المدنية خلال النصف الأول 5 خدمات جديدة هي(تسجيل المواليد، تعديل المهن للمدنيين، تقدير المطورة، إيصال سجل الأسرة للزوج، إيصال سجل الأسرة للأمهات).
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