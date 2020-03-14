السعودية اليوم / قيادة العمليات المشتركة في العراق تعلن عن استهداف معسكر التاجي بشمال بغداد بـ 33 صاروخ كاتيوشا



بغداد 19 رجب 1441 هـ الموافق 14 مارس 2020 م واس

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق عن استهداف معسكر التاجي بشمال بغداد اليوم بـ 33 صاروخ كاتيوشا, مشيرة إلى أن الصواريخ سقطت على وحدات الدفاع الجوي العراقي قرب بعثة التحالف الدولي

وأوضحت القيادة في بيان اليوم أن الهجوم أسفر عن جرح عدد من منتسبي الدفاع الجوي العراقي حالتهم حرجة جداً, مشيرة إلى أن القوات الأمنية العراقية عثرت في منطقة قريبة من معسكر التاجي على سبع منصات لإطلاق الصواريخ، كما عثرت معها على 24 صاروخاً جاهزاً للإطلاق تم إبطال مفعولها, مؤكدة عزمها على اتخاذ كل الإجراءات القانونية لملاحقة من قام بهذا العمل .

وكان معسكر التاجي الواقع على بعد 20 كم شمال بغداد الذي يستضيف قوات تابعة للتحالف الدولي قد تعرض صباح اليوم إلى هجوم بصواريخ الكاتيوشا هو الثاني من نوعه خلال أسبوع .

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16:55ت م

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