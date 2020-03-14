السعودية اليوم / المغرب تعلن عن تسجيل 9 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



الرباط 19 رجب 1441 ه موافق 14 مارس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم عن تسجيل 9 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب، ليكون بذلك العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إصابتها بالمرض هو 17 حالة إلى حدود يوم السبت .

وأوضحت الوزارة في بيان أن هذه الحالات التسع تتعلق بثمانية مهاجرين مغاربة مقيمين بكل من إسبانيا (4 حالات)، وإيطاليا (3 حالات) ومهاجر مغربي مقيم بفرنسا، دخلوا إلى المغرب ما بين 24 فبراير و12 مارس الحالي بمدن تطوان، والرباط، والدار البيضاء، وفاس، وخريبكة، فيما تم تسجيل حالة إصابة واحدة بالمغرب عن طريق اتصالها بحالة أخرى وافدة كانت قد تأكدت إصابتها سابقا، وما زالت تحت العلاج.

وأضاف المصدر أنه تم التكفل بجميع الحالات وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة، وأن الحالة الصحية لجميع المصابين مستقرة ولا تدعو للقلق.

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16:25ت م

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