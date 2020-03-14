السعودية اليوم / وزارة الصحة اللبنانية تعلن عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في لبنان إلى 93



بيروت 19 رجب 1441 هـ الموافق 14 مارس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في لبنان إلى 93 بعد تسجيل 15 إصابة جديدة.

وقالت الوزارة في بيان اليوم : إنه حتى تاريخ هذا اليوم 14 مارس ، بلغ مجموع الحالات المثبتة مخبرياً 93 حالة بما فيها الحالات المشخصة في مستشفى بيروت الحكومي الجامعي وتلك المبلغة من المستشفيات الجامعية الأخرى.

وأكدت أنه يتم متابعة أخذ العينات من جميع المشتبه بإصابتهم ومراقبت جميع المخالطين والقادمين من البلدان التي تشهد انتشارا محليا للفيروس، باستثناء بعض الحالات القليلة التي شخصت أخيرا والتي هي قيد التقصي الوبائي،مشيرة إلى أن جميع الحالات الباقية مرتبطة بعدوى من خارج لبنان .

وناشدت الوزارة جميع المواطنين اللبنانيين التقيد بالتدابير الصارمة الصادرة عن المراجع الرسمية والمكوث بالمنازل إلا عند الضرورة القصوى.

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15:41ت م

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