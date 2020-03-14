السعودية اليوم / أول حالة إصابة بفيروس كورونا بموريتانيا



نواكشوط 19 رجب 1441 هـ الموافق 14 مارس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد تعود لمواطن أسترالي قادم من أوروبا عبر مطار نواكشوط.

وأوضحت أن المواطن الأسترالي وصل نواكشوط الاثنين الماضي قادمًا من أوروبا، وقد عزل نفسه في فندق بنواكشوط بعد ملاحظته أعراضًا شبيهة بأعراض فيروس كورونا، وتم إبلاغ وزارة الصحة بحالته التي بدورها أخذت عينات لفحصها ليتأكد من إثرها إصابته بالفيروس، وعزله.

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15:25ت م

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