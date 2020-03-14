شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تنفي مايتداول حول تسجيل إصابتين بكورونا في أحد الأسواق بالرياض والقنفذة والان نبدء بالتفاصيل

نفت وزارة الصحة عن ما يتم تداوله حول التغريدتين المزورتين بتسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد في أحد الأسواق التجارية بمدينة الرياض، وتسجيل حالات إصابة بمحافظة القنفذة. ودعت الجميع إلى التواصل لأي استفسار وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

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