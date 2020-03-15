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شاهد.. أصحاب الوحدات السكنية في "كمبوند دريم" بمصر ينظمون وقفة احتجاجية أمام فيلا أحمد بهجت

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نظم عدد من أصحاب الوحدات السكنية في "كمبوند دريم" بمصر، وقفة احتجاجية أمام فيلا  رجل الأعمال المصري أحمد بهجت، مالك الكمبوند، لمعرفة ما يحدث من مهزلة حقيقية وإهمال وتدني للخدمات، فضلًا عن انقطاع الكهرباء لأكثر من 72 ساعة، منذ بدء أزمة الطقس وسوء الأحوال الجوية.

 

وكانت المفاجأة المدوية للسكان، أثناء وقفتهم، مشاهدتهم للكهرباء التي تضيء فيلا  رجل الأعمال المصري أحمد بهجت، على الرغم من أنها داخل "دريم"، وأن الكمبوند بأكمله لا يوجد فيه كهرباء منذ 3 أيام إلا داخل الفيلا الخاصة به فقط، مما زاد كثرة الغضب داخل المواطنين.

 

وقال عدد من السكان المنظمين للوقفة، إنهم حاولوا مرارًا وتكرارًا الوصول إلى أحد من المسؤولين أو المديرين عن الكمبوند أو الصيانة، في محاولة منهم لوجود حلول سريعة وعودة الكهرباء، مؤكدين أن لا يوجد أي مسؤول يرد أو أي موظف على الشكاوى العديدة والمتكررة لليوم الثالث على التوالي.

 

وأشار المتظاهرون، إلى أن فيلا رجل الأعمال المصري أحمد بهجت لا يوجد فيها مشكلة واحدة، وأن الكهرباء تعمل وتم كسح وشفط المياه من محيط مسكنه، على الرغم من أنها توجد أيضًا داخل كمبوند دريم، وتساءل المواطنون: "بندفع فلوس صيانة باستمرار.. ومفيش أصلا مديرين، والإدارة سيئة جدا وفشلت في حل الأزمات التي انهالت علينا عقب الاضطرابات في حالة الطقس التي شهدتها مصر.

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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