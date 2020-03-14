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شكرا لقرائتكم الإمارات تعلق إصدار التأشيرات باستثناء حملة الجوازات الدبلوماسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الإمارات تعلق إصدار التأشيرات باستثناء حملة الجوازات الدبلوماسية
أكدت أن السفر على درجة عالية من الخطورة
متابعات الخليج 365 - متابعة
قررت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت، تعليق إصدار التأشيرات باستثناء حملة الجوازات الدبلوماسية.
وأوضحت الإمارات، أن قرار التعليق يبدأ من ١٧ مارس الجاري باستثناء حملة الجوازات الدبلوماسية .
وأوضحت في بيان اليوم أن ذلك يأتي في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها تجاوبا مع رفع مستوى فيروس كورونا المستجد “كوفيد- 19” من قبل منظمة الصحة العالمية واعتباره “وباءً”؛ ما يجعل من السفر في هذه المرحلة على درجة عالية من الخطورة.
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