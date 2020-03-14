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الإمارات تعلق إصدار التأشيرات باستثناء حملة الجوازات الدبلوماسية

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2020-03-14

الإمارات تعلق إصدار التأشيرات باستثناء حملة الجوازات الدبلوماسية

أكدت أن السفر على درجة عالية من الخطورة

متابعات الخليج 365 - متابعة

قررت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت، تعليق إصدار التأشيرات باستثناء حملة الجوازات الدبلوماسية.

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وأوضحت الإمارات، أن قرار التعليق يبدأ من ١٧ مارس الجاري باستثناء حملة الجوازات الدبلوماسية .

وأوضحت في بيان اليوم أن ذلك يأتي في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها تجاوبا مع رفع مستوى فيروس كورونا المستجد “كوفيد- 19” من قبل منظمة الصحة العالمية واعتباره “وباءً”؛ ما يجعل من السفر في هذه المرحلة على درجة عالية من الخطورة.

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