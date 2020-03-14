إغلاق المواقع الثقافية والسياحية في أبوظبي

2020-03-14

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت حكومة أبوظبي، اليوم السبت، عن قرارها بإغلاق المواقع الثقافية والسياحية الكبرى من 15 مارس الجاري إلى 31 من الشهر ذاته، في إطار إجراءات احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

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وقررت حكومة أبوظبي الإغلاقَ المؤقت لقصر الوطن ومتحف اللوفر أبوظبي وعالم وارنر براذرز أبوظبي وياس ووتروورلد وعالم فيراري أبوظبي، ومنارة السعديات، وقصر الحصن، والمجمّع الثقافي، ومتحف قصر العين، وواحة العين، وقلعة الجاهلي، وقصر المويجعي ” .

يشار إلى أن وزارة الصحة الإماراتية، كانت قد حثت ” كبار السن من المواطنين والمقيمين على التزام منازلهم وتجنب التجمعات والأماكن المزدحمة حرصا على سلامتهم، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية والنصائح لمواجهة فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19″ لكافة فئات المجتمع”.

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