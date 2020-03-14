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نقلت "رويترز" عن مصادر أمنية، أن عددًا من الصواريخ سقط اليوم (السبت)، داخل قاعدة التاجي العسكرية بالعراق، التي تستضيف قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة، للمرة الثانية خلال أسبوع.
من جهته ذكر ضابط عراقي داخل القاعدة أنه سمع دويّ سقوط عشرة صواريخ على الأقل في القاعدة، وأنه يسمع الآن صفارات الإنذار.
14 مارس 2020 - 19 رجب 1441 03:47 PM
سقوط 10 صواريخ.. وإطلاق صفارات الإنذار
نقلت "رويترز" عن مصادر أمنية، أن عددًا من الصواريخ سقط اليوم (السبت)، داخل قاعدة التاجي العسكرية بالعراق، التي تستضيف قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة، للمرة الثانية خلال أسبوع.
من جهته ذكر ضابط عراقي داخل القاعدة أنه سمع دويّ سقوط عشرة صواريخ على الأقل في القاعدة، وأنه يسمع الآن صفارات الإنذار.
، للمرة الثانية في أسبوع.. استهداف قوات التحالف الدولي بقاعدة التاجي العراقية ،
المصدر : الخليج 365
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