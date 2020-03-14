، بالصور.. شاهد جمال وادي الديسة بتبوك بعد الأمطار الغزيرة ،

محمد بن مسعود - الدمام - تحتضن الأشجار الخضراء والنخيل ذا الجذوع الطويلة

تصوير (بندر الحواس): تشتهر قرية "الديسة" بمنطقة تبوك بجمال جبالها التي تحتضن الأشجار الخضراء والنخيل ذا الجذوع الطويلة المرتفعة، وبعض الشجيرات الجبلية العطرية مثل النعناع الجبلي، مما يعطي المكان لوحة طبيعية غاية في الجمال.

وتحتوي القرية على عين جارية من أعلى الوادي ونقوش أثرية، حيث جعلت كل هذه المقومات من مركز الديسة في منطقة تبوك أحد المعالم الطبيعية والسياحية للمنطقة، وتمثل متنفساً لسكانها وزوّارها في الآونة الأخيرة.

وقد وثق المصور الجوي بندر الحواس، وهو أحد هواة الرحلات البرية ومهتم بالطقس، جمال الديسة بعد أن سال واديها متأثراً بكمية الأمطار الغزيرة التي هطلت على تبوك يومي الخميس والجمعة، بما شمل معظم منطقة تبوك.

وتبعد قرية الديسة عن تبوك 210 كيلومترات، وترتفع الديسة عن سطح البحر نحو 400م، وتتمتع بمناخ دافئ شتاءً وحار صيفاً؛ مما جعلها محط أنظار الكثيرين من الزوّار.

وكانت "الديسة" تحوي عيوناً عدة تجري على سطح الأرض ولم يبق منها إلا جزء بسيط عدا العيون الموجودة حالياً دائمة الجريان، ومنها العين الزرقاء وعيون الطريف والنمصية والبهيرة في وادي داما، وعيون غمرة وأنقد وأمدان التي تقع قربها.