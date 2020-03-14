، دهس شاب بمكة.. "المرور": سنتخذ الإجراءات.. ووالد المصاب: مقصود ،

محمد بن مسعود - الدمام - وثّقته كاميرات أحد المنازل.. الجاني مراهق عمره 15 عاماً وبينهما خلاف سابق

وعد مدير الإدارة العامة للمرور بالمملكة اللواء محمد البسامي باتخاذ الإجراءات النظامية، حيال حادثة دهس شاب بحي الشوقية بمكة المكرمة فجر الخميس الماضي.

وقال اللواء محمد البسامي لـ"الخليج 365": إن الإجراءات النظامية ستتخذ.

وكانت كاميرات مراقبة في أحد المنازل بحي الشوقية بمكة المكرمة، أظهرت حادث دهس شاب عندما كان برفقة أصدقائه.

من جانبه، قال هاني قفاص والد الشاب لـ"الخليج 365": كان ابني محمد البالغ من العمر 16 عاماً في زيارة لأقاربه بحي الشوقية بمكة المكرمة، وبينما هو وعدد من أصدقائه وأقاربه جالسين على الرصيف بجوار المنزل، داهمهم مراهق عمره 15 عاماً، وقام بدهسهم عمداً، وكان يفحّط، حسب قوله.

ولفت والد الشاب إلى أن هناك خلافاً وسوء تفاهم سابقاً بين الجاني والجالسين برفقة "محمد"، إلا أن الضحية كان ابنه، بينما نجا من معه من حادثة الدهس.

وأشار إلى أن ابنه تعرض لكسور مضاعفة من جراء الحادث، إضافة إلى إصابته برضوض متفرقة من أجزاء من جسده، وتضرر الكبد والقفص الصدري، إلى جانب اضطراب في التنفس، لافتاً إلى أنه لا يزال منوماً في مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة بقسم العناية المركزة.

وطالب والده المسؤولين في الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة، والتحقيق في الحادثة، مؤكداً أن الحادث ليس عرضياً.