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قرّرت اللجنة العليا في سلطنة عُمان التي تتولى بحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس "كورونا" "كوفيد 19" تعليق الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية بمختلف مستوياتها لمدة شهر، ابتداءً من يوم غدٍ.
وتهيب اللجنة بالجميع عدم ارتياد أماكن التجمع العامة بمختلف أنواعها، والالتزام بمتطلبات الوقاية على المستوى الفردي والجماعي.
14 مارس 2020 - 19 رجب 1441 03:18 PM
بجميع المؤسسات التعليمية بمختلف مستوياتهاسلطنة عُمان تعلّق الدراسة ابتداءً من الغد
قرّرت اللجنة العليا في سلطنة عُمان التي تتولى بحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس "كورونا" "كوفيد 19" تعليق الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية بمختلف مستوياتها لمدة شهر، ابتداءً من يوم غدٍ.
وتهيب اللجنة بالجميع عدم ارتياد أماكن التجمع العامة بمختلف أنواعها، والالتزام بمتطلبات الوقاية على المستوى الفردي والجماعي.
، سلطنة عُمان تعلّق الدراسة ابتداءً من الغد ،
المصدر : الخليج 365
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