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محمد بن مسعود - الدمام - في وقت تشهد فيه المستلزمات الوقائية من فيروس "كورونا"، إقبالاً كبيراً، وتأتي في مقدمتها "الكمامات"، يغفل الكثيرون الإرشادات التوعوية التي تعلنها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، والتي تؤكد أنه لا يحتاجها إلا من يعاني الكحة أو العطاس أو من يعتنون بشخص مصاب.
وفيما يخص توفر الكمامات بالسوق المحلي، أكدت المعلومات توفّر خمسة مصانع محلية تنتج الكمامات من أشهرها مصنعا (ضماد) و(عناية)، وطاقتها الإنتاجية الشهرية بالملايين.
وبينت المعلومات أن تلك المصانع توفر احتياج الجهات الصحية في المملكة، وتعمل حالياً بأقصى طاقة إنتاجية، وتجهّز لزيادة خطوط الإنتاج قريباً.
وتؤكد المعلومات أن المواد الخام لصناعة الكمامات محلية 100% ويتم تأمينها من مصانع سابك.
يشار إلى أن ذلك يبرز أنه لا يوجد أي داعٍ للتدافع لشراء الكمامات من أي نوع، ويبرز أهمية اتباع النصائح التي يتم نشرها من قبل وزارة الصحة للوقاية من العدوى.
14 مارس 2020 - 19 رجب 1441 03:09 PM
في وقت تشهد فيه المستلزمات الوقائية من فيروس "كورونا"، إقبالاً كبيراً، وتأتي في مقدمتها "الكمامات"، يغفل الكثيرون الإرشادات التوعوية التي تعلنها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، والتي تؤكد أنه لا يحتاجها إلا من يعاني الكحة أو العطاس أو من يعتنون بشخص مصاب.
وفيما يخص توفر الكمامات بالسوق المحلي، أكدت المعلومات توفّر خمسة مصانع محلية تنتج الكمامات من أشهرها مصنعا (ضماد) و(عناية)، وطاقتها الإنتاجية الشهرية بالملايين.
وبينت المعلومات أن تلك المصانع توفر احتياج الجهات الصحية في المملكة، وتعمل حالياً بأقصى طاقة إنتاجية، وتجهّز لزيادة خطوط الإنتاج قريباً.
وتؤكد المعلومات أن المواد الخام لصناعة الكمامات محلية 100% ويتم تأمينها من مصانع سابك.
يشار إلى أن ذلك يبرز أنه لا يوجد أي داعٍ للتدافع لشراء الكمامات من أي نوع، ويبرز أهمية اتباع النصائح التي يتم نشرها من قبل وزارة الصحة للوقاية من العدوى.
، "الكمامات".. صناعة محلية وإنتاج بالملايين شهرياً و"الصحة" تؤكد: الكمامة لا تحتاجها في أي وقت ،
المصدر : الخليج 365
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