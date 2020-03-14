السعودية | وزارة العدل : مركز التواصل الموحد يعمل على مدار الساعة لخدمة المستفيدين

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 3:40 مساءً, 14 مارس 2020 م
المناطق - واس
قدم مركز التواصل الموحد 1950 التابع لوزارة العدل خدماته لأكثر من 200 ألف مستفيد منذ انطلاق أعماله الشهر المنصرم.
وفي ضوء اتخاذ التدابير وكل ما من شأنه رعاية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وسلامتهم خلال الفترة الحالية، أصبح مركز التواصل الموحد 1950 يعمل على مدار الساعة لخدمة المستفيدين.
ويقدم مركز التواصل الموحد خدماته للمستفيدين باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك من خلال الاتصال الهاتفي أو رسائل البريد الإلكتروني إلى جانب إتاحة التواصل عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأعلنت الوزارة أن الرقم الموحد لخدمة المستفيدين من داخل المملكة هو 1950، ومن خارج المملكة عبر الرقم 920001950، ويمكن للمستفيدين تنفيذ بعض الخدمات ذاتياً عن طريق الرد الآلي، كما يتلقى المركز رسائل البريد الإلكتروني على [email protected]، إضافة إلى خدمة “المحادثة المباشرة” لمتصفحي البوابات الإلكترونية للوزارة.
يذكر أن مركز التواصل الموحد 1950 بدأ مؤخراً بتقديم خدمات التوثيق هاتفياً عبر 3 خطوات لأهالي محافظة القطيف، خلال الأوقات المحددة لذلك وهي من الأحد حتى الخميس (من الساعة 7:30 صباحاً حتى 9 مساءً)، ومن الجمعة إلى السبت (من الساعة 1 مساءً حتى 6 مساءً)، فيما يقدم المركز خدماته الأخرى على مدار الساعة.
ويستهدف المركز رفع نسبة رضا المستفيد عن الخدمات العدليّة، وتقليل الوقت المستغرق للإجابة على الاستفسارات وحل الشكاوى خلال أقل مدة ممكنة.
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