السعودية | التعليم تحدد الموعد الجديد لتسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن التعليم تحدد الموعد الجديد لتسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 2:42 مساءً, 14 مارس 2020 م المناطق - متابعات حددت وزارة التعليم، اليوم السبت، الموعد الجديد لتسجيل طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم لعام 1442/1441هـ، لمن أكملوا ست سنوات مع بداية العام الدراسي أو أقل بـ90 يوماً. وأوضحت وزارة التعليم، في تعميم لها، أن موعد التسجيل يحل يوم 7/ 10/ 1441هـ، عبر نظام نور. يشار إلى أن هذا هو الموعد الثالث الذي أعلنت عنه وزارة التعليم بعد تأجيلات طارئة على نظام نور خلال الفترة الماضية.

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