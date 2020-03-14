شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذا للتوجيه السامي : إجلاء ٢٥٠ مواطنا من الفلبين والان نبدء بالتفاصيل

أكدت سفارة المملكة في الفلبين إنه تنفيذا للتوجيه السامي لإجلاء المواطنين السعوديين وتقديم المساعدة لهم، فقد تم اليوم مغادرة أكثر من ٢٥٠ مواطن بإشراف السيد د. عبد الله البصيري وموظفي السفارة الذين تواجدا في مطار مانيلا لتقديم كل المساعدة الممكنة، وجهود نقدرة من مدير الخطوط الجوية السعودية على الخضير.

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