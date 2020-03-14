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وزراء الصحة بمجلس التعاون يبحثون مستجدات كورونا عبر تقنية الفيديو

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2020-03-14

وزراء الصحة بمجلس التعاون يبحثون مستجدات كورونا عبر تقنية الفيديو

لأول مرة اتصال مرئي لوزراء صحة مجلس التعاون

متابعات الخليج 365 - الرياض

عقد وزراء الصحة بدول ، اجتماعًا طارئًا اليوم السبت عبر تقنية الفيديو.

وذكر مجلس الصحة لدول مجلس التعاون، عبر تويتر، أنه تمَّ عقد اجتماع لوزراء الصحة بدول مجلس التعاون، لمناقشة مستجدات فيروس كورونا (COVID-19)، وذلك عبر اتصال مرئي.

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ويعدّ هذا أول اجتماع عبر تقنية الفيديو لوزراء صحة دول مجلس التعاون الخليجي.

يذكر أنَّ المملكة العربية ، قررت تعليق الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين، اعتبارًا من يوم غد الأحد.

بينما طالبت وزارة الصحة كلّ من عاد من أي دولة بالعالم بتاريخ 13 مارس الجاري (أمس الجمعة) بعزل نفسه في المنزل بمدة 14 يومًا.

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