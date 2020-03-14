2020-03-14

تنبيه من سحب رعدية ممطرة على عدد من محافظات منطقة مكة

متابعات الخليج 365 - واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، من تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية الأفقية، وذلك على محافظات أضم والجموم ، والطائف، والعاصمة المقدسة والكامل وبحره وجدة وخليص ورابغ ميسان، ورنيه والخرمة.

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من جهتها دعت إدارة الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين والزوار إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية.

وأكدت مديرية الدفاع المدني على ضرورة اتباع تعليمات وإرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات المناخية.

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