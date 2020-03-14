، تعليق النشاط الرياضي في المملكة بمختلف الألعاب وكل البطولات والمسابقات ،

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أعلنت وزارة الرياضة اليوم تعليق النشاط الرياضي في المملكة بمختلف الألعاب الرياضية وكل البطولات والمسابقات، وكذلك إغلاق الصالات والمراكز الرياضية الخاصة، بدءاً من يوم غدٍ الأحد وحتى إشعار آخر.
وقالت الوزارة اليوم: ذلك بناءً على توصيات اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات فيروس "كورونا" الجديد (COVID-19).
وقال وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل : تزامناً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها قيادة وطننا الغالي، فقد تم اتخاذ قرار بتعليق كافة الأنشطة والمسابقات الرياضية في المملكة حفاظاً على سلامة الجميع.
14 مارس 2020 - 19 رجب 1441 02:54 PM
إغلاق الصالات والمراكز الرياضية الخاصة بدءاً من يوم غدٍ وحتى إشعار آخر
أعلنت وزارة الرياضة اليوم تعليق النشاط الرياضي في المملكة بمختلف الألعاب الرياضية وكل البطولات والمسابقات، وكذلك إغلاق الصالات والمراكز الرياضية الخاصة، بدءاً من يوم غدٍ الأحد وحتى إشعار آخر.
وقالت الوزارة اليوم: ذلك بناءً على توصيات اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات فيروس "كورونا" الجديد (COVID-19).
وقال وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل : تزامناً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها قيادة وطننا الغالي، فقد تم اتخاذ قرار بتعليق كافة الأنشطة والمسابقات الرياضية في المملكة حفاظاً على سلامة الجميع.
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المصدر : الخليج 365
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