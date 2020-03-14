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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في تقريرها اليومي، أنه "حتى تاريخ 14 مارس ظهراً، بلغ مجموع الحالات المثبتة بالإصابة بفيروس كورونا 93 حالة".
وتقوم الوزارة باتباع الإجراءات اللازمة لعزل الحالات وتحديد المخالطين خارج الوزارة وداخلها وجمع العيّنات ووضع المخالطين في الحجر الصحي المنزلي.
ووفقا لـ "روسيا اليوم" كان رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب؛ قد أعلن الأربعاء، وقف جميع الرحلات الجوية مع إيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية والصين، على خلفية تفشي فيروس كورونا في هذه الدول.
14 مارس 2020 - 19 رجب 1441 02:30 PM
إجراءات لعزل الحالات ووضع المخالطين في الحجر الصحي المنزلي"كورونا" .. لبنان يسجّل 15 إصابة جديدة والإجمالي يصل إلى 93 حالة
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في تقريرها اليومي، أنه "حتى تاريخ 14 مارس ظهراً، بلغ مجموع الحالات المثبتة بالإصابة بفيروس كورونا 93 حالة".
وتقوم الوزارة باتباع الإجراءات اللازمة لعزل الحالات وتحديد المخالطين خارج الوزارة وداخلها وجمع العيّنات ووضع المخالطين في الحجر الصحي المنزلي.
ووفقا لـ "روسيا اليوم" كان رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب؛ قد أعلن الأربعاء، وقف جميع الرحلات الجوية مع إيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية والصين، على خلفية تفشي فيروس كورونا في هذه الدول.
، "كورونا" .. لبنان يسجّل 15 إصابة جديدة والإجمالي يصل إلى 93 حالة ،
المصدر : الخليج 365
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