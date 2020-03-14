«حساب المواطن»: 4 خطوات للتسجيل في البرنامج بعد الحذف

أوضح برنامج «حساب المواطن»، أن المستفيد المحذوف حسابه بإمكانه التسجيل في البرنامج مرة أخرى بعد مرور 60 يومًا من موعد الحذف.

وقال البرنامج عبر تويتر، يمكن تسجيل المحذوفين لديه، عن طريق الدخول على الموقع الإلكتروني واختيار أيقونات ( تسجيل جديد- تفاصيل الطلب- تعبئة البيانات- وتقديم الطلب)، عبر الرابط بالضغط هنا.

جاء ذلك ردًّا من البرنامج على استفسار ورده من أحد المتابعين، عبر حسابه «خدمة المستفيدين» بموقع «تويتر»، قال فيه: «لماذا حذفت التسجيل ورجعت بسجل مكتوب أسجل بعد ٦٠ يومًا؟ هل يمكنني التسجيل دون انتظار تلك المدة».

وكان برنامج حساب المواطن قد أعلن الثلاثاء الماضي، إيداع 2.7 مليار ريال مخصص دعم الدفعة الـ«28» (دفعة شهر مارس) للمستفيدين المكتملة طلباتهم، وبلغت نسبة المستفيدين مستوفي معايير الاستحقاق 83%؛ ليتجاوز عددهم 12.7 مليون «مستفيد» و«تابع»، كما بلغ إجمال التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11 مليون ريال، ليصبح إجمال ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقه 68.8 مليار ريال، منها 452 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

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