شفاء مواطنين سعوديين من فيروس كورونا في البحرين

أعلنت سفارة خادم الحرمين الشريفين في البحرين، اليوم السبت، شفاء حالتين لمواطنين سعوديين، من فيروس كورونا المستجد.

وذكرت السفارة، عبر حسابها بتويتر، أنه تمَّ شفاء حالتين لمواطنين سعوديين تماثلوا للشفاء من كورونا المستجد (COVID-19) بعد خروجهم من العزل الطبي من مستشفى السلمانية في المنامة، متمنية الشفاء لجميع المصابين.

يذكر أنَّه تمَّ العزل الطبي على عدة مواطنين سعوديين بالبحرين، عقب ثبوت إصابتهم بفيروس كورنا، وكانت تلك الحالات قادمة من إيران.

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