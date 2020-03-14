هطول أمطار غزيرة على منطقة الجوف

تعرضت منطقة الجوف، لهطول أمطار غزيرة إلى متوسطة شملت محافظة القريات ومراكزها الحديثة والعيساوية والناصفة والوادي وغطي.

كما هطلت الأمطار على محافظة طبرجل ومراكزها، «النبك أبوقصر وبسيطاء وميقوع وأم نخيله»، ومركز عذفاء شرق مدينة سكاكا.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت -في تقريرها عن حالة الطقس اليوم- هطولًا للأمطار الرعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة على مناطق (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، عسير، الباحة، مكة المكرمة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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