بالصور.. «سجون مكة» تدشن دبلوم المبيعات الاحترافية للنزلاء

دشّنت مديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة، بالتعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، دبلوم المبيعات الاحترافية المخصص لنزلاء برنامجي (ثقة) و(إشراقة)، بسجن بريمان، حيث يستفيد منه نحو 60 نزيلًا.

وقال مدير سجون المنطقة المكلف العميد دكتور إبراهيم بن سعد الغامدي، إن الدبلوم يعد الأول على مستوى الجامعة، وجرى تفعيله في سجن بريمان منذ شهرين، ومدته سنة ونصف.

وقدّم الغامدي شكره وتقديره لجامعة الملك عبدالعزيز لشراكتها الفعّالة مع السجون بتقديم البرامج النوعية وتذليل العقبات أمام النزلاء والنزيلات لإكمال دراستهم واختيار التخصصات التي تلائم سوق العمل ورؤية المملكة 2030، واستحداث مسارات وبرامج جديدة للنزلاء بدءًا من السنة الدراسية القادمة بمختلف الدرجات العلمية، سواء الدبلوم أو البكالوريوس.

كما ثمّن الغامدي، جهود وكيل جامعة الملك عبدالعزيز للشؤون التعليمية الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني على تفعيل الشراكة بين الجهتين، من خلال تخصيص برامج تعليمية عديدة معتمدة رسميًّا للنزلاء، وإنشاء لجان متخصصة للتعليم الجامعي بالسجون.

وعلى هامش الفعالية، تجوّل وفد الجامعة على مرافق مركز (ثقة)، واطلع على البرامج التأهيلية والإصلاحية المقدمة للنزلاء، بالإضافة إلى مقر الأنشطة التعليمية والثقافية ومعرض الرسم.

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وتم تقديم الهدايا التذكارية والشهادات التقديرية من مديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة لأعضاء الوفد الجامعي وأعضاء هيئة التدريس، وقدمت الجامعة درعًا تذكارية لسجون المنطقة.

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