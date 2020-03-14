الحصيني يتوقع موجة برد على 9 مناطق لمدة يومين

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم السبت، موجة برد متوسطة القوة بانخفاض في درجات الحرارة بين 4 إلى 7 درجات على مناطق: مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والحدود الشمالية، وتبوك، والجوف، وحائل، والقصيم، والرياض، والشرقية، وذلك لمدة يومين.

وقال الحصيني -عبر «تويتر»-: «متوقع تقدم موجة برد متوسطة القوة وانخفاض يتراوح ما بين «4» إلى «7» على مكة والمدينة الشمالية وتبوك والجوف وحائل من مساء اليوم السبت». متابعًا: «من غد الأحد، تتقدم (موجة البرد) إلى القصيم فالرياض فالشرقية مدة يومين، ثم ارتفاع في الحرارة فانخفاض إلا أن يصرفه الله».



وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -في تقريرها عن حالة الطقس اليوم- هطولًا للأمطار الرعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة على مناطق: (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، عسير، الباحة، مكة المكرمة).

وأشارت الهيئة -في تقريرها بشأن حالة الطقس- إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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