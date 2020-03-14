إجازة طبية فورية وحجر منزلي لمدة 14 يوما لكل القادمين من خارج المملكة

شددت وزارة الصحة اليوم السبت، على جميع القادمين من خارج المملكة الالتزام بالحجر المنزلي لمدة 14 يومًا، وذلك لكل من دخل البلاد من تاريخ 13 مارس الجاري (أمس الجمعة).
وأوضحت وزارة الصحة، عبر «تويتر»، أن الإجازة الطبية ستكون متوفرة على تطبيق (صحتي) خلال اليومين القادمين.
ولتحميل التطبيق من خلال الرابط التالي بالضغط هنا.
وأضافت الوزارة، أن الحجر المنزلي يأتي لتجنب عدوى فيروس كورونا الجديد 19-coVID، مشددة على كل من وصل إلى المملكة من أي دولة بدءًا من تاريخ 13 مارس 2020 أن يلزم الحجر المنزلي بالمنزل لمدة 14 يومًا من تاريخ الدخول.
وأشارت إلى أنه سيتم منح إجازة طبية لمدة 14 يومًا لكل شخص ابتداءً من تاريخ الدخول، وللاستفسارات عبر (937).
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