السعودية اليوم / الصحة الكويتية تسجل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد



الكويت 19 رجب 1441 هـ الموافق 14 مارس 2020 م واس

سجلت وزارة الصحة الكويتية أربع حالات مؤكدة ثبتت إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في الكويت إلى 104 حالات.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند إن الحالات الأربع الجديدة منها حالة من الجنسية الهندية مخالطة لحالة مرتبطة بالسفر إلى أذربيجان وحالتان لمواطنين كويتيين مرتبطتان بالسفر إلى المملكة المتحدة، وحالة لمواطنة كويتية مرتبطة بالسفر إلى قطر وفرنسا.

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13:42ت م

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