السعودية اليوم / منظمة التحرير الفلسطينية تدعو لإلغاء التجمعات داخل مخيمات اللاجئين في لبنان للوقاية من انتشار فيروس كورونا



بيروت 19 رجب 1441 هـ الموافق 14 مارس 2020 م واس

ألغت منظمة التحرير الفلسطينية التجمعات داخل مخيمات وتجمعات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان للوقاية من انتشار فيروس "كورونا" .

ودعت المنظمة في بيان لها اليوم ، أهالي المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان لإتخاذ الإجراءات الوقائية كافة في ظل تفشي وباء "كورونا"، وعدم الخروج من المخيمات والتجمعات إلا عند الضرورة الملحة.

وطالبت المنظمة الفلسطينية في بيانها ، وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( أونروا )باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية من "كورونا"، وتحمل مسؤوليتها لمواجهه أي طارئ، وشددت على ضرورة إبقاء التواصل الدائم و المستمر مع المؤسسات المعنية والمختصة.

وفي السياق ، أكدت وكالة أونروا أنها اتخذت إجراءات وقائية داخل المخيمات والتجمعات الفلسطينية للحد من انتشار "كورونا"، ودعت أونروا في بيان لها ، إلى إلغاء التجمعات والحد من عملية الاختلاط في الأماكن العامة، وإبعاد الأطفال عن الإختلاط عبر اللعب خارج المنازل، وعدم الخروج من المخيم إلا للحالات الضرورية.

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13:14ت م

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