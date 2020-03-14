السعودية اليوم / ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في النمسا إلى 602 إصابة



فيينا 19 رجب 1441 هـ الموافق 14 مارس 2020 م واس

أعلنت السُلطات النمساوية اليوم ارتفاع عدد الإصابات بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) إلى 602 إصابة.

وذكرت وزارة الصحة في بيان أنه تم إجراء 7467 اختبارًا لكشف فيروس كورونا في مختلف المناطق النمساوية.

وأوضحت أن عدد حالات الشفاء من الفيروس بلغ ست حالات، فيما شهدت النمسا حالة وفاة واحدة بسبب الفيروس.

يذكر أن الحكومة النمساوية اتخذت عدة إجراءات صارمة لمواجهة فيروس كورونا منها إغلاق المدارس الثانوية ابتداءً من يوم الاثنين وإغلاق المحال التجارية ووقف الرحلات إلى فرنسا وسويسرا وإسبانيا.

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12:57ت م

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