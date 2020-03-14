

عمّان 19 رجب 1441 هـ الموافق 14 مارس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم أن حالة الإصابة بمرض كورونا المستجد التي وصلت إلى كندا كانت متواجدة في الأردن.

وقال مسؤول ملف الكورونا في الوزارة الدكتور عدنان إسحق إن العمل جار لتتبع تاريخ وأماكن تواجد الحالة المصابة في الأردن، والأشخاص الذين تعاملوا مع هذه الحالة، للقيام بجميع الإجراءات الاحترازية تجاههم ومن ضمنها فحصهم وإلزامهم بالحجر الصحي.

وفي سياق متصل، أوضح المسؤول الأردني أنه يتم أيضًا تحديد وفحص بعض الأشخاص الذين تعاملوا مع سائحة أمريكية كانت في جولة سياحية في عدد من دول الإقليم من بينها الأردن، وهي حاليًا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تبين إصابتها بالفيروس، موكدًا انه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات الصحية الاحترازية لمن تعامل مع هذه الحالة.

// انتهى //

12:55ت م

0039





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / السُلطات الأردنية تتبع أماكن تواجدت بهما حالتان مصابتان بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.