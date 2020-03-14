السعودية اليوم / كمبوديا تغلق المدارس في العاصمة ومدينة ثانية بسبب مخاوف من فيروس كورونا



بنوم بنه 19 رجب 1441 هـ الموافق 14 مارس 2020 م واس

قررت الحكومة الكمبودية إغلاق المدارس في العاصمة بنوم بنه، ومدينة أخرى في مسعى لمنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).

يأتي ذلك الإعلان بعد أن أكدت الدولة الواقعة جنوب شرق آسيا حالتي إصابة جديدتين بفيروس كوفيد 19 أمس.

وسجلت كمبوديا سبع إصابات بشكل إجمالي، كان أولها الشهر الماضي.

// انتهى //

12:14ت م

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