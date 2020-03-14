السعودية اليوم / المغرب تعلق الرحلات الجوية مع عدد من دول أوروبية



الرباط 19 رجب 1441 هـ الموافق 14 مارس 2020 م واس

علقت المغرب الرحلات الجوية من وإلى ألمانيا وهولندا وبلجيكا والبرتغال، حتى إشعار آخر.

وذكر بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن ذلك الإجراء يأتي في إطار تتبع تطور وباء فيروس كورونا على الصعيد الدولي، وعلى غرار التعليق السابق مع إيطاليا وإسبانيا وفرنسا حتى إشعار آخر.

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11:51ت م

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