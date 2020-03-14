شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. كورونا يوقف دعم العملات الرقمية وبيتكوين تنهار والان مع التفاصيل

السبت 14 مارس 2020

هبطت عملة "بيتكوين"، السبت، بنحو 5.55%، وجرى تداول العملة المشفرة الأشهر عند مستوى 5470.49 دولار، متأثرة بانهيار البورصة الأمريكية، التي سجلت أسوأ مستوى منذ عام 1987، حيث انخفضت مؤشراتها الرئيسية بنحو 10%.



وفقدت عملة بيتكوين المشفرة نحو 321.20 دولار في بورصة ستامب، حيث كان سعر الفتح عند مستوى 5716.05 دولار للعملة.

وخلال الأسبوعين الماضيين تكبدت سوق العملات الرقمية خسائر صادمة وعنيفة، خاصة مع تفشي فيروس "كورونا" وتحوله إلى وباء عالمي.

وتشير الأرقام إلى أن القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة فقدت منذ نهاية شهر فبراير/شباط الماضي وحتى تعاملات صباح اليوم، نحو 162.3 مليار دولار من قيمتها السوقية بنسبة خسائر بلغت نحو 43.7%، وفقا لما ذكره موقع العربية.

وهوت القيمة الإجمالية للعملات الرقمية من مستوى 289 مليار دولار في نهاية تعاملات الشهر الماضي إلى نحو 162.7 مليار دولار في تعاملات صباح اليوم السبت.

وكانت العملات الرقمية قد حصدت مكاسب ضخمة، في فبراير مع تأثر المستثمرين بموجة المخاوف التي صاحبت انتشار فيروس "كورونا" واتجاههم نحو أسواق الأصول والملاذات الآمنة، بعيداً عن خسائر أسواق الأسهم والسندات والعملات.

واستحوذت أشهر 5 عملات رقمية بقيادة "بتكوين" على ما يقرب من 105.1 مليار دولار، بنسبة 64.75% من إجمالي الخسائر التي حققتها العملات الرقمية خلال الأسبوعين الماضيين.

وهوت عملة "بتكوين" الأكثر قوة في سوق العملات الرقمية، بنسبة 42.96% خاسرة نحو 4264 دولار بعدما تراجعت قيمتها من مستوى 9924 دولار في نهاية تعاملات الشهر الماضي، إلى نحو 5660 دولارا في تعاملات صباح اليوم.

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وانخفضت قيمتها السوقية الإجمالية من مستوى 180.9 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي إلى نحو 103.4 مليار دولار في تعاملات صباح اليوم، خاسرة نحو 77.5 مليار دولار بنسبة انخفاض بلغت نحو 20.08%.

وتستحوذ "بتكوين" على حصة سوقية تقدر بنحو 63.55% من إجمالي سوق العملات الرقمية، كما تستحوذ على نحو 47.75% من إجمالي خسائر سوق العملات الرقمية خلال الأسبوعين الماضيين.

وبخسائر ضخمة جاءت عملة "إيثريوم" في المركز الثاني من حيث القيمة السوقية بعد عملة "بتكوين"، حيث هوت "إيثريوم" بنسبة 50.59% خاسرة نحو 138 دولاراً، بعدما تراجعت قيمتها من 273 دولارا في نهاية يناير الماضي إلى نحو 135 دولارا في تعاملات صباح اليوم السبت.

كما انخفضت قيمتها الإجمالية من مستوى 30 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي إلى مستوى 14.8 مليار دولار في تعاملات صباح اليوم لتفقد نحو 15.2 مليار دولار بنسبة انخفاض بلغت نحو 50.66%. وبذلك تستحوذ العملة على حصة سوقية تقدر بنحو 9.09% من إجمالي سوق العملات الرقمية في الوقت الحالي.

في المركز الثالث من حيث القيمة السوقية، جاءت عملة "إكس أر بي" بعدما سجلت خسائر بلغت نسبتها 42.9% بعدما هوت قيمتها من مستوى 0.282 دولار في نهاية تعاملات الشهر الماضي إلى نحو 0.161 دولار خاسرة نحو 0.161 دولار.

كما هوت قيمتها السوقية الإجمالية من مستوى 12.3 مليار دولار في نهاية يناير الماضي لتسجل نحو 7 مليارات دولار في تعاملات صباح اليوم خاسرة نحو 5.3 مليار دولار بنسبة انخفاض بلغت نحو 43.08%.

وانخفضت عملة "بتكوين كاش" التي جاءت في المركز الرابع من حيث القيمة السوقية، بنسبة 55.11% خاسرة نحو 221 دولار وذلك بعدما هوى سعرها من مستوى 401 دولار في نهاية شهر يناير الماضي إلى نحو 180 دولار في تعاملات صباح اليوم.

على صعيد قيمتها السوقية الإجمالية، فقد انخفضت بنسبة 54.79% بعدما فقدت نحو 4 مليارات دولار متراجعة من مستوى 7.3 مليار دولار في نهاية تعاملات الشهر الماضي إلى نحو 3.3 مليار دولار في تعاملات صباح اليوم.