شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في البحرين : سعوديان تماثلوا للشفاء من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت سفارة خادم الحرمين الشريفين بالمنامة خروج حالتين لمواطنين سعوديين تماثلوا للشفاء من كورونا الجديد (COVID-19) بعد خروجهم من العزل الطبي من مستشفى السلمانية في المنامة، مع تمنياتنا لجميع المصابين بالشفاء العاجل.

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